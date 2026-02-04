Вошел в историю: состояние Илона Маска превысило 800 млрд долларов

сегодня в 12:30

Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 800 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние преодолело отметку в 800 млрд долларов, сообщает «Царьград» со ссылкой на Forbes.

Этот рекорд был зафиксирован после того, как его ракетная компания SpaceX приобрела xAI, которая также принадлежит Маску.

Чуть более двух месяцев назад, 20 декабря, состояние американского бизнесмена впервые превысило 700 млрд долларов.

Между тем в файлах Минюста США нашли переписку Илона Маска со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

