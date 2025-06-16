Воробьев: законно ведущие бизнес получат возможность использования контейнеров

«Обращаю внимание, что ТЛЦ (Транспортно-логистические центры – ред.) , крупные ТЛЦ, которые имеют недвижимость, платят налог на имущество, другие налоги, безусловно, получат право на территории, которая, в частности, обслуживается «Безопасным регионом», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, безопасность всегда важна, а в настоящее время она важна кратно.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о недопустимости присутствия стихийных контейнерных складов на территории области.

Губернатор также отметил, что контейнерная торговля в региональных «сухих» портах является самой заметной в России.