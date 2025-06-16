Губернатор Подмосковья Воробьев: стихийные контейнерные склады недопустимы

«Количество контейнеров на экспорт кратно меньше. Куда направляются эти контейнеры? Мы увидели, что эти контейнеры направляются на организацию так называемых стихийных, неорганизованных контейнерных складов. Цель Екатерины Анатольевны (Зиновьевой, зампреда правительства Подмосковья — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области — ред.) сегодня — рассказать, что это недопустимо», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он обратил внимание на то, что сегодня контейнерная торговля в подмосковных «сухих» портах — самая заметная в стране. То есть большего количества контейнеров, чем тех, которые прибывают на территорию Московской области, сложно найти.

«Если говорить о „сухих“ портах — равных (региону — ред.) нет. Что это значит? Это значит, когда товар в 40-футовом контейнере прибывает на территорию Подмосковья, соответственно торговля делает свое дело. Я хочу сказать, что с точки зрения безопасности — а об этом мы говорили на совещании с правоохранительным блоком <…> — было обращено внимание на систематизацию как нормативных документов, так и соответственно приведение в соответствие всего того, что предполагает цивилизованную, в частности, логистическую деятельность», — отметил губернатор.