Воробьев: в Подмосковье завершается строительство индустриального парка «Титан»

В Подмосковье продолжают строить индустриальные парки. В Ленинском городском округе на 100 гектарах завершается возведение парка «Титан». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Но смысл заключается в том, что мы понимаем, для того чтобы обеспечить технологический суверенитет, импортозамещение на наших предприятиях, мы должны подготовить все, что касается инфраструктуры. Таких локаций у нас восемь: это и Дмитровский, и Одинцовский, и Ленинский, и Раменский округа», — сказал Воробьев.

По его словам, при всех вызовах, которые сегодня существуют, парки заполняются и резиденты готовы вкладывать деньги. Это авиастроение, насосы, платы Росатома, станки с ЧПУ. По словам губернатора, эта работа должна продолжаться, чтобы создавать рабочие места.

Затронул губернатор и тему робототехники. В Московской области очень большие логистические комплексы, там работает большое количество людей.

«Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей», — сказал Воробьев.

