Воробьев: в Подмосковье построят заводы по производству гидравлической техники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что предприятие компаний ООО «ДСТ-УРАЛ» (Челябинск) и АО «Пневстроймашина» (Екатеринбург) будет выпускать в регионе гидравлическое оборудование, спецтехнику и беспилотные аппараты. Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Производство планируют запустить в следующем году. Объем инвестиций составит 6 млрд рублей, появится 300 рабочих мест. Воробьев подчеркнул, что этот проект — ответ зарубежным производителям спецтехники.

«Предприятия в Подмосковье будут выпускать импортозамещающую продукцию, которая востребована в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, ЖКХ, благоустройстве. Это гидравлика — моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелая спецтехника. Компании стали якорными резидентами Государственного индустриального парка „Ключ“ в Дмитрове, еще один завод разместится в Дубне. Постараемся создать все условия для того, чтобы значимое для нашей экономики отечественное производство успешно развивалось», — отметил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Пневстроймашина» — крупнейший и старейший в стране производитель гидравлики. Он работает с 1915 года. «ДСТ-Урал» — лидер по производству бульдозерной техники и пионер отечественного тяжелого машиностроения.

Для работы совместного предприятия Московская область предоставит землю. Промышленное производство разместится в Государственном индустриальном парке «Ключ» (Дмитровский м. о.), в ОЭЗ «Дубна».

«Под Дмитровым мы собираемся запустить совместное производство с заводом гидравлических компонентов, а в Дубне — наладить выпуск строительной спецтехники, для чего нам предоставляют льготные условия по размещению предприятия в особой экономической зоне. Номенклатура нашей продукции весьма широкая. В Подмосковье будем выпускать многофункциональную технику для использования, в том числе в городских условиях — например, экскаваторы на колесном шасси, машины для уборки и содержания дорог на базе мини-погрузчика с бортовым поворотом», — заявил директор ООО «ДСТ-УРАЛ» Евгений Горелый.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.