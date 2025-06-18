Воробьев: Подмосковье на ПМЭФ подпишет соглашения на рекордные 300 млрд рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что ПМЭФ — это большое событие для России и каждого региона. Это возможность найти новых партнеров, разработать проекты, поделиться лучшими практиками и подвести промежуточные итоги работы, которая выполняется в рамках идеологии президента. Подмосковье всегда серьезно готовится к этому событию. Большинство договоренностей успешно реализуются.

«С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций, 15 тыс. новых рабочих мест для региона. Нам, безусловно, важны технологии, все, что касается „цифры“ и искусственного интеллекта, поэтому намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, с ведущими операторами связи и СБЕРом», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что на повестке дня импортозамещение и продовольственная безопасность, в том числе создание животноводческих комплексов, производство куриного яйца, переработка масленичных культур и другие проекты. Также пройдут встречи с иностранными коллегами и партнерами из Белоруссии, ОАЭ, Турции, Ирана, Китая.

ПМЭФ продлится до 21 июня. В мероприятии примут участие около 20 тыс. человек из 140 стран, в том числе 1000 экспертов и спикеров. 20 июня в центре внимания будет пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным.

В этот же день объявят результаты Национального рейтинга инвестиционного климата регионов, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). В этом году методология обновилась: появились направления по оценке эффективности поддержки и защиты бизнеса, экспортной деятельности, кадровых и трудовых ресурсов, развития конкуренции. Три года подряд Подмосковье входило в топ-3 этого рейтинга.