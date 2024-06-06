Воробьев подписал соглашение о создании семеноводческого центра в Воскресенске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск, передает корреспондент РИАМО.

По словам губернатора, за последние пять лет экспорт продукции агропромышленного комплекса региона увеличился на 66%.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.

В селекционно-семеноводческом центре создадут более 350 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — 10,7 млрд.

Воробьев добавил, что уже в 2027-м производственная мощность составит около 110-120 млн семян томатов и огурцов в год.

В состав селекционно-генетического центра «Эко-Технологии» войдут: селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов (изолированные тепличные блоки общей площадью 15-20 тыс. кв. м с собственным управлением микроклиматом и режимом досветки), семеноводческий участок для их выращивания, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс, включающий молекулярно-генетическую, фито-патологическую лаборатории, а также лаборатории средств защиты и питания растений, цифровых технологий, конструкционных материалов и осветительных технологий.

По словам Шаблакова, возведение такого масштабного селекционно-семеноводческого центра — это инициатива на пути реализации стратегии продовольственной безопасности РФ.

«Наша цель — это возрождение отечественной селекции и обеспечение российского АПК семенами томатов, огурцов и салатов, которые будут выступать достойными конкурентами импортным образцам в части вкуса, урожайности и устойчивости к болезням и вирусам. Строительство и оснащение нового центра потребует значительных инвестиций, впереди много работы по накапливанию генетических коллекций и разработке новых гибридов, привлечению и обучению специалистов, но мы уверены в успехе!» — обозначил президент «АПХ ЭКО-культура».

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — одно из крупнейших предприятий по производству экологически чистых овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры: томаты, огурцы и листовой салат.

У холдинга есть тепличные комплексы в Московской, Липецкой, Тульской, Курской, Воронежской, Ленинградской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае. Их общая площадь — 500 га. Там трудятся около 13 тыс. человек. Общий объем производимой продукции — 241 тыс. тонн овощей в год.