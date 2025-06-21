Воробьев: Подмосковье заключило более 40 соглашений на 300 млрд рублей на ПМЭФ

Более 40 соглашений на общую сумму свыше 300 млрд рублей удалось заключить Московской области в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, количество заключенных соглашений для Подмосковья стало рекордным. Год назад представители бизнеса подписали в 2 раза меньше контрактов.

«При этом важно не только количество подписанных документов. Главное — сколько из этих соглашений действительно переходит в стадию реализации. У нас эта цифра остается высокой — доводятся до конца 8 из 10 проектов, а значит, строятся новые производства, открываются заводы и создаются рабочие места», — отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, заключенные на ПМЭФ-2025 соглашения приведут к созданию около 15 тыс. новых рабочих мест в регионе в ближайшие годы. Подмосковье ожидает серьезная работа по модернизации и повышению комфорта жизни местного населения.

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковье стало флагманом цифровизации госуправления, внедрив к настоящему моменту более 30 продуктов искусственного интеллекта.