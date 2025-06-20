Подмосковье стало флагманом цифровизации госуправления с помощью ИИ

Воробьев: более 30 продуктов ИИ внедрили в госуправление в Подмосковье

Регион уже реализовал более 30 пилотных проектов с использованием передовых цифровых технологий, став одним из лидеров этого направления в России.

Основные успехи достигнуты в сфере здравоохранения благодаря стратегическому партнерству с крупнейшими технологическими компаниями.

«В сотрудничестве со Сбером и „Яндексом“ мы создали принципиально новую систему телемедицинских сервисов», — отметил Воробьев в интервью РБК на полях ПМЭФ-2025.

Речь идет не только о ставшем уже привычным анализе медицинских снимков, но и о комплексных решениях — от автоматической расшифровки анализов до интеллектуальных систем поддержки врачебных решений.

Особый акцент делается на оптимизации бюрократических процессов. Жители Подмосковья теперь могут дистанционно оформлять больничные листы и различные справки, что существенно сократило нагрузку на медицинские учреждения.

При этом Воробьев подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта выступают в роли помощников, а не замены специалистов.

«Это анализ, соответственно, и рекомендации по получению того или иного эпикриза. Это тоже сегодня становится нормой. Другое дело, что всегда важно в медицине второе мнение. И здесь без врача до сих пор мы не обойдемся, и слава Богу», — заявил глава региона.