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Воробьев: Подмосковье подписало на ПМЭФ еще 9 соглашений на 53 млрд руб

Власти Подмосковья в пятницу подписали еще 9 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подошел к концу третий день ПМЭФ. Мы подписали еще 9 соглашений», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что общий объем инвестиций по ним составит около 53 млрд рублей. Соглашения помогут создать в регионе свыше 3,1 тыс. новых рабочих мест.

Ранее глава региона на ПМЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала региона, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в Подмосковье.

Санкт-Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В нем принимают участие множество представителей разных стран. В этом году девиз мероприятия: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».