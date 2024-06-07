Андрей Воробьев: Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что для создания системы хранения данных нужны надежные источники энергии. Бесперебойно функционировать огромному количеству оборудования позволяет атомная энергия.

Глава региона отметил, что сегодня в Московской области очень востребованы центры обработки данных, а «Росатом» имеет продвинутые технологии для их создания. Подписанное соглашение имеет стратегически важное значение для региона. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии.