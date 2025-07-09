Воробьев: около 6 млрд руб выделено на поддержку аграрного сектора Подмосковья

Почти 6 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов выделено на поддержку аграрного сектора Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду глава региона совместно с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, председателем совета директоров АПХ «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным, сотрудниками холдинга и студентами местного колледжа заложили первый камень в строительство нового животноводческого комплекса рядом с селом Окаемово.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по производству сыра, йогурта, творога, мороженого, кисломолочных продуктов, молока и сухих сливок», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что также на сегодняшний день в Подмосковье реализуется еще 10 инвестиционных проектов в молочном животноводстве. Речь идет о племзаводе «Повадино» в Домодедове, МТФ «Елгозино» и колхозе «Петровский» в Клину, КФХ «Цветков» в Щелкове, агрофирме «Окская Нива» в Луховицах, ГК «Агро-Центр» в Чехове, «Тиэйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамске, «Агроинновация» в Лотошине, СП «Нива» в Серебряных Прудах и «Ступинская Нива».