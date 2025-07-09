Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадском городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Цели и задачи проекта

Первый камень рядом с селом Окаемово заложил Воробьев вместе с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, председателем совета директоров АПХ «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным, а также сотрудниками холдинга и студентами Сергиево-Посадского колледжа. Идея проекта состоит в создании гармоничной экосистемы, которая предполагает не только развитие производства, но и заботу о людях, природе, преображение сельского хозяйства.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится „Сырная долина“, которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.

Он напомнил, что соглашение с агрохолдингом «Зеленая долина» было подписано на полях ПМЭФ-2025. Возглавляет компанию Сергей Викторович Юдин — человек, который любит свою страну и малую родину.

«И вот мы сейчас переходим к конкретным практическим действиям, связанным с реализацией этого амбициозного проекта. Хочу пожелать всем удачи, чтобы молодые ребята могли реализовывать свои знания в очень благородной сфере — в сельском хозяйстве. И, конечно же, спасибо Минсельхозу РФ за поддержку и внимание к нашему Подмосковью», — заключил губернатор Подмосковья.

Первый подобный проект в России

Это комплекс, рассчитанный почти на 40 тысяч скотомест – таких в России пока нет. Он будет давать порядка 200 тысяч тонн молока, что станет очень хорошим вкладом в наши планы по увеличению объема производства молока, который к 2030 году должен составить 38,5 миллионов тонн, подчеркнула Лут.

«Компанию „Зеленая Долина“ мы давно знаем по работе в Белгородской области, которая тоже активно развивается в молочном направлении. Министерство сельского хозяйства готово поддерживать такие проекты по госпрограмме, льготному кредитованию, финансированию капитальных затрат на возмещение строительства подобных комплексов. Мы уверены, что за счет профессионализма, работы с генетическим потенциалом скота, кадрового потенциала, который есть у компании, этот проект будет успешным и принесет пользу России», — заявила Лут.

Вклад компании «Зеленая долина»

Компания может претендовать на меры поддержки от правительства Подмосковья, в том числе на компенсацию части затрат на создание объектов АПК (капексов), инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления, на приобретение техники и оборудования, а также субсидии, налоговые льготы и льготное кредитование.

Юдин подчеркнул, что для компании открытие комплекса — это историческое событие. Он поблагодарил Лут, Воробьева и всю его команду за создание новой отраслевой машины.

«Мы создадим более 1000 новых рабочих мест, вместе будем формировать будущее наших сотрудников и их семей, жителей Подмосковья. Я очень рад, что на такой прекрасной земле, где жил Сергий Радонежский, являющийся ярким примером духовных побед, у нас с вами появилась возможность потрудиться на благо нашей любимой Родины», — высказался Юдин.

Подробнее о МегаКомплексе

В округе построят животноводческий комплекс, а также молочный завод. Ежегодно здесь будут выращивать 12,4 тыс. нетелей, производить 372 тыс. тонн кормов и 216 тыс. тонн молока. Его будут перерабатывать в товары для внутреннего рынка России. Также будет построена экоферма для производства органических продуктов питания, а еще возведут жилой квартал для сотрудников компаний и их семей — на 3–3,5 тыс. человек.

Директор по корпоративным отношениям АПХ «Зеленая долина» Ольга Ладыгина отметила, что просто привезти сотрудника на ферму — недостаточно. Для того, чтобы он остался работать, нужно обеспечить его комфортным жильем.

«И мы предусмотрели создание целой экосистемы. Планируем построить жилой квартал, в 2026 году начнем проектирование. Площадь городка — 80 тыс. кв. м, в комфортабельных таунхаусах смогут проживать примерно 810 семей. Предусмотрена и досуговая часть — спортивные площадки, центры развития детского творчества. Вокруг квартала будут располагаться экофермы, чтобы наши сотрудники могли покупать экологически чистые продукты. Построим также магазины», — рассказала Ладыгина.

Реализация проекта и работа со школьниками

Она включает 4 очереди: первая будет реализована в 2027 году, вторая — в 2028-м, третья — в 2029-м, четвертая — в 2030-м. После выхода на полную мощность будет развиваться кросс-функциональная кооперация для поддержки малого бизнеса. Помощь окажут небольшим фермам, им предоставят корма, ветуслуги и услуги по воспроизводству.

Также реализация проекта предусматривает кадровую работу — от профориентации школьников до трудоустройства. Два года назад «зеленая долина» запустила в Белгородской области автобус, который ездит по региону и знакомит детей с предприятием. Они могут совершить виртуальную экскурсию, во время которой, например, настроить работу агробота или произвести осмотр коровы. Это помогает им больше узнать о профессии.

Директор по стратегическому менеджменту АПХ «Зеленая Долина» Ольга Глушенкова рассказала, что обычно к ним приходят ученики 7–9 классов, но и самым маленьким тоже интересно познакомиться с современным сельским хозяйством. В том числе они приводят родителей, что показать, почему они хотят работать в сфере АПК. При этом мобильный профориентационный автобус — это только начало.

«Далее мы передаем их в агромастерскую — это второй этап нашей профессиональной профориентационной работы с детьми. Там показываем возможности предприятия, смотрим, где школьникам интереснее всего — например, в агрономии, зоотехнии или ветеринарии. В агромастерской они делают осознанный выбор будущей профессии. А затем, на третьем этапе, ребята начинают обучение в техникуме — программа состоит из теории и практики на нашем производстве. И по окончании учебы студенты приходят к нам на работу. Для нас очень важен этот бесшовный переход, чтобы будущие сотрудники еще во время обучения начинали познавать специфику производства», — заключила Глушенкова.

Автобус осмотрели Лут и Воробьев, они пообщались со студентами. Такой же транспорт запустят со 2-й четверти учебного года в Подмосковье — сначала в Сергиевом Посаде, а затем в других округах.