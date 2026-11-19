Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не отказывал губернаторам РФ в сотрудничестве. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время выступления на Деловом форуме Союзного Государства «Интеграция».

«Александр Григорьевич, мне кажется, ни разу не отказывал губернаторам для того, чтобы выслушать, дать дополнительную поддержку сотрудничеству регионов», — добавил Воробьев.

Ранее он сказал, что региональным властям нужно содействовать развитию российского и белорусского бизнеса.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

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