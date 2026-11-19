Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время выступления на деловом форуме Союзного государства «Интеграция» заявил, что региональным властям нужно обеспечить содействие, чтобы российский и белорусский бизнес развивались.

По его словам, в зале собрались люди, которые вносят большую лепту в дружбу между РФ и Беларусью. Они работают над экономическими, гуманитарными отношениями, развитием отраслей и бизнеса.

«Мы, представители от региональной, федеральной власти, должны обеспечить максимальное содействие, максимальные условия для того, чтобы бизнес развивался, получал прибыль, имел успех», — добавил губернатор.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.