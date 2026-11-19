Кредиты не дешевеют, а получить их все сложнее: что происходит с займами в ноябре 2026 года

Доступны ли кредиты россиянам в ноябре и нужно ли бежать за заемными средствами прямо сейчас, читайте в материале РИАМО.

Заемщикам не стоит ждать заметного снижения ставок до конца 2026 года: банки сохраняют высокую стоимость потребительских кредитов, а требования к клиентам становятся жестче. При этом даже привлекательное предложение из рекламы не гарантирует, что человек получит деньги на таких условиях.

Ставки по кредитам в ноябре 2026: почему банки не снижают проценты

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Ноябрь не принес заемщикам долгожданного удешевления кредитов. Ключевая ставка Банка России с 24 июля остается на уровне 14%, поэтому стоимость денег для банков существенно не меняется. В результате кредитные организации не спешат снижать проценты по своим продуктам.

В первом полугодии 2026 года ключевая ставка уменьшилась с 16% до 14%, и заемщики рассчитывали, что вслед за этим подешевеют потребительские кредиты. Однако с начала осени банки фактически взяли паузу в пересмотре условий. Более того, к ноябрю стоимость отдельных видов ипотечных кредитов и кредитных карт немного увеличилась.

«С начала сентября банкиры предпочли взять тайм-аут в плавном уменьшении кредитных процентов, и в ноябре он продолжается», — отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

На решения кредитных организаций влияет и пересмотр прогнозов Банка России. В октябре регулятор повысил ожидаемое среднее значение ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13%. Это сигнал для рынка: период дорогих денег может продлиться дольше, чем рассчитывали заемщики.

По оценке Андриевской, в ноябре и декабре потребительские кредиты будут обходиться примерно в 23–27% годовых. Для сравнения, ставки по ипотеке находятся в диапазоне 18–18,5%, а по автокредитам — 19–22%. Новые кредитные карты могут обходиться еще дороже — более чем в 40–50% годовых.

Таким образом, массового возвращения доступных кредитов пока не происходит. Даже если ключевая ставка в дальнейшем продолжит снижаться, это не означает, что банки сразу и в той же пропорции пересмотрят стоимость займов.

Полная стоимость кредита (ПСК): во сколько обойдется заем на самом деле

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Оценивая кредит, важно смотреть не только на процентную ставку, но и на полную стоимость кредита — ПСК. Она показывает совокупные расходы заемщика с учетом предусмотренных договором платежей, в том числе дополнительных услуг и страхования, если они включены в расчет.

Для потребительских кредитов на IV квартал 2026 года предельные значения ПСК, установленные Банком России, в зависимости от суммы займа находятся в диапазоне от 34,945% до 55,437%.

Это не означает, что каждый клиент обязательно заплатит столько. Однако предельные значения показывают, насколько дорогим может оказаться кредит для заемщиков, которым банк назначает наиболее высокую ставку.

По оценке Андриевской, максимальные проценты и сопутствующие расходы по потребительским ссудам могут в 2,5–4 раза превышать ключевую ставку. Поэтому даже при неизменной стоимости денег для банков кредитная нагрузка на граждан остается высокой.

«Кредиты по-прежнему слишком дороги для массового клиента, который не готов переплачивать до четверти по долгу», — говорит эксперт.

Перед оформлением займа следует сравнить не только процент, указанный в рекламном предложении, но и ПСК, размер ежемесячного платежа, итоговую переплату и условия досрочного погашения. Особенно важно проверить, не включены ли в договор дополнительные услуги, от которых можно отказаться или которые не нужны заемщику.

На какой срок брать кредит: как не переплатить и не попасть на просрочку

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Более продолжительный срок кредитования позволяет уменьшить ежемесячный платеж. Это может быть удобно человеку, которому необходимо снизить текущую нагрузку на семейный бюджет. Однако у такого решения есть обратная сторона: чем дольше заемщик возвращает деньги, тем больше процентов он в итоге может заплатить.

В ноябрьских предложениях встречаются потребительские кредиты сроком до семи лет. Но получить такой заем стало сложнее из-за ограничений Банка России. С октября 2026 года кредитные организации могут выдавать кредиты на срок свыше пяти лет в объеме не более 1% от общего квартального объема потребительского кредитования. Ранее ограничение было мягче — 5%.

Регулятор стремится ограничить практику оформления чрезмерно длинных займов. Раньше увеличение срока позволяло некоторым клиентам уменьшать ежемесячный платеж и проходить банковскую оценку платежеспособности, хотя общая переплата по кредиту при этом возрастала.

Поэтому заемщику не стоит выбирать максимальный срок только ради небольшого ежемесячного платежа. Лучше заранее рассчитать, какую сумму он сможет комфортно выплачивать, не сокращая необходимые расходы и не отказываясь от финансового резерва.

Если доход позволяет, более короткий срок обычно помогает уменьшить общую сумму процентов. Но слишком большой платеж тоже опасен: при потере части дохода или непредвиденных расходах он может привести к просрочке.

Почему банк предлагает ставку выше, чем в рекламе, и как повысить шансы на одобрение

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Процентная ставка по потребительскому кредиту назначается индивидуально. Банк оценивает доходы клиента, его платежеспособность, кредитную историю и показатель долговой нагрузки — долю дохода, которая уходит на погашение существующих обязательств.

Поэтому минимальная ставка из рекламного объявления не является гарантированным предложением для любого заявителя. Она может действовать только при выполнении дополнительных условий, а фактическая стоимость займа определяется после рассмотрения анкеты и документов.

Особое значение имеет возможность подтвердить официальный доход. Если у клиента нет документов о заработке, банк может использовать для оценки усредненные статистические данные и дополнительно скорректировать их. В результате расчетная платежеспособность заемщика окажется ниже фактической, а доступная сумма кредита может уменьшиться.

У зарплатных клиентов ситуация иногда складывается иначе: банк уже располагает информацией о регулярных поступлениях и может использовать упрощенную процедуру оценки. Это не гарантирует одобрения, но дает кредитной организации больше данных о финансовом положении человека.

Перед подачей заявки стоит проверить свою кредитную историю, оценить все действующие платежи и подготовить документы о доходах. Чем точнее банк сможет оценить финансовые возможности клиента, тем меньше вероятность, что предложенная сумма окажется существенно ниже ожидаемой.

Стоит ли брать кредит в конце 2026 года: ждать снижения ставки или оформлять сейчас

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

В ноябре и декабре спрос на заемные средства может несколько оживиться благодаря предновогодним распродажам и крупным покупкам. Однако само по себе сезонное увеличение активности не означает, что кредиты станут доступнее.

Банки заинтересованы в выполнении годовых планов, поэтому могут предлагать специальные условия и дополнительные программы снижения ставок. Но заемщику важно оценивать не только привлекательность предложения, но и полную стоимость такого решения.

Если покупка не является срочной, иногда разумнее отложить ее и накопить необходимую сумму. Если же деньги нужны на неотложные расходы, следует заранее определить предельный платеж, который не создаст проблем для бюджета.

При этом оформлять новый кредит только в ожидании будущего снижения ставки рискованно: прогнозы регулятора не гарантируют быстрого удешевления займов. А если финансовое положение изменится, обязательства по уже подписанному договору сохранятся.

Главное правило ноября — не ориентироваться исключительно на рекламный процент. Перед оформлением кредита нужно сравнить полную стоимость, итоговую переплату, срок и размер ежемесячного платежа, а также проверить, насколько комфортно будет обслуживать долг при изменении доходов, резюмирует аналитик «Выберу.ру».