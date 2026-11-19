Журналист RT рассказал о мерах безопасности на встрече Путина, Трампа и Си
Корреспондент Мурад Газдиев рассказал о мерах безопасности на месте встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает RT.
По словам Газдиева, власти США раздали американским журналистам одноразовые телефоны. Они опасаются, что обычные гаджеты представителей прессы могут взломать.
«Китайцы всегда ставят безопасность выше комфорта. Иногда приходится ждать часами (ред. — в очереди)», — рассказал корреспондент RT.
Ранее президент США Трамп назвал предстоящую встречу с российским лидером Путиным и главой КНР Си Цзиньпином исторической.
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