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Журналист RT рассказал о мерах безопасности на встрече Путина, Трампа и Си

Корреспондент Мурад Газдиев рассказал о мерах безопасности на месте встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает RT .

По словам Газдиева, власти США раздали американским журналистам одноразовые телефоны. Они опасаются, что обычные гаджеты представителей прессы могут взломать.

«Китайцы всегда ставят безопасность выше комфорта. Иногда приходится ждать часами (ред. — в очереди)», — рассказал корреспондент RT.

Ранее президент США Трамп назвал предстоящую встречу с российским лидером Путиным и главой КНР Си Цзиньпином исторической.

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