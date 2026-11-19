сегодня в 11:55

Тринадцать юных жителей Электростали получили первые паспорта гражданина Российской Федерации 18 ноября в Молодежном центре. Документы им вручил глава городского округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 18 ноября, в Молодежном центре Электростали состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Глава городского округа Филипп Ефанов передал документы 13 юным жителям.

Глава пожелал юношам и девушкам гордиться званием гражданина страны, хорошо учиться, не бояться трудностей, ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их. Поддержать ребят пришли родные и друзья.

По сложившейся традиции Филипп Ефанов также передал памятные фотографии участникам предыдущей церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.