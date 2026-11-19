Ресурсоснабжающие организации 19 ноября работают по шести адресам в микрорайонах Химок, чтобы восстановить и обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в 20 жилых домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улицах Железнодорожной и Ленинградской специалисты устраняют повреждение трубопровода центрального отопления. На Библиотечной улице меняют запорную арматуру на трубопроводе горячего водоснабжения. Эти работы также позволяют снизить риск аварий в холодное время года.

По поручению главы Химок Инны Федотовой в городе ежедневно работает штаб по вопросам жилищно-коммунальных услуг, который рассматривает вопросы отопления. Под руководством главы и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева определяют адреса, требующие контроля и принятия мер, а также разбирают отдельные обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения жители могут обратиться в свою управляющую компанию или контакт-центр «ТСК МОСЭНЕРГО» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.