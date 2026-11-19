Десять компаний Подмосковья представили продукцию на бизнес-миссии в Баку

Десять малых и средних предприятий Московской области 17–18 ноября представили продукцию потенциальным покупателям из Азербайджана и обсудили сотрудничество на бизнес-миссии в Баку, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Бизнес-миссию организовал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В делегацию вошли производители из Одинцовского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского округов, Химок, Долгопрудного, Чехова и Дзержинского.

Участниками стали ООО «Метафарм», ООО «Пироспецэффект», ООО «Намера», ИП Ролдугин И. А., ООО «ЭкоТехнологии», ООО «Евро Фудс», ООО «Смарт», АО «К-Гранд», ООО «Чеховская Кондитерская Мануфактура» и ООО «Питэр Пит». Они представили бытовую и строительную химию, биологически активные добавки, средства дезинфекции, пищевую и кондитерскую продукцию, масла для обработки древесины, торфяные грунты и удобрения.

Программа включала двусторонние и многосторонние деловые встречи, презентации и обсуждение условий поставок. Переговоры организовали по предварительно сформированному списку заинтересованных азербайджанских компаний.

В открытии участвовали заместитель торгового представителя Российской Федерации в Азербайджане Антон Гуменный и представитель АО «Российский экспортный центр» в республике Николай Бондов. Они подтвердили готовность консультировать российских предпринимателей по особенностям местного рынка, помогать с поиском партнеров и сопровождать экспортные проекты.

Фонд помогает предприятиям региона выходить на зарубежные рынки, организует международные выставки и бизнес-миссии, содействует поиску покупателей и установлению деловых контактов. Информация о предстоящих событиях доступна на сайте фонда в разделе «Мероприятия». Даты рекомендуют уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.