В Карелии с апреля по июнь 2026 года число увольнений превысило число трудоустройств. Такую статистику приводит FinExpertiza со ссылкой на Росстат, сообщает karelinform.ru .

По сравнению со вторым кварталом 2025 года разрыв между увольнениями и наймом сократился на 43%. Тогда в республике уволились 10,6 тысячи человек, а трудоустроились 8,4 тысячи.

В большинстве регионов России увольнения также превысили найм. В целом по стране оба показателя достигли минимума для второго квартала с 2020 года. При этом за год на 7,6% выросло число сотрудников, работавших неполный день, находившихся в простое или отпуске без сохранения зарплаты.

Статистика охватывает организации, которые не относятся к малому бизнесу и имеют среднюю численность персонала более 15 человек. В расчет входят работники по трудовым договорам, но не внешние совместители и исполнители по гражданско-правовым договорам. Данные отражают движение кадров в этих организациях, а не общее число безработных в Карелии.

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