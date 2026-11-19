Ларри Пойндекстер скончался 18 ноября в больнице Лос-Анджелеса от травм после ДТП. Актеру было 66 лет, сообщает «Царьград» .

Машина сбила Пойндекстера в пятницу вечером в районе Студио-Сити, когда он переходил улицу, чтобы забрать заказанную еду. Актер получил множественные переломы ребер и несколько дней провел в больнице. Врачи планировали операцию, но утром 18 ноября он умер до хирургического вмешательства.

Пойндекстер родился 16 декабря 1959 года в Далласе, штат Техас. В 1983 году он дебютировал в кино в фильме «Ребенок четверга», сыграв брата персонажа Роба Лоу. Прорывом для него стала роль Джастина Мура в «Санта-Барбаре» в 1986 году.

За карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди его работ — «Сумеречная зона», «Главный госпиталь», «Как я встретил вашу маму», «Друзья», «До смерти красива», «Папе снова 17» и «Смертельное влечение».

В 1990-е годы Пойндекстер был лидером группы The High Lonesome, исполнявшей альтернативное кантри. Он также работал продюсером бродвейского мюзикла The Cher Show.

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