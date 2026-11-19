Мужчина с тяжелой пневмонией, септическим шоком и отказом почек прошел лечение в Дубненской больнице. Врачи восстановили работу органов и выписали пациента через 40 дней после госпитализации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в Дубненскую больницу в критическом состоянии. До этого он не обращался за помощью, несмотря на постепенное ухудшение самочувствия. Пациента сразу направили в реанимацию. Врачи выявили тяжелую пневмонию на фоне сахарного диабета I типа, осложненную септическим шоком — состоянием, при котором инфекция нарушает работу всего организма. Почки мужчины полностью перестали работать.

Пациенту провели 10 сеансов гемодиализа — процедуры, которая временно заменяет работу почек и очищает кровь. Впервые в истории больницы врачи применили липополисахаридную сорбцию: специальный фильтр удалял из крови вещества, поддерживающие сильное воспаление и усугубляющие повреждение органов. Это позволило остановить «цитокиновый шторм» — чрезмерную реакцию иммунной системы, при которой она повреждает ткани организма.

«Мы одновременно вентилировали легкие, фильтровали кровь и компенсировали диабет», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дубненской больницы Альберт Паваротный.

В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, нефрологи и эндокринологи. Мужчина провел в реанимации 25 суток, из них 18 — на искусственной вентиляции легких. Врачи контролировали уровень сахара и проводили непрерывную почечную заместительную терапию. Комплексное лечение помогло стабилизировать состояние пациента, восстановить дыхание и функцию почек. Через 40 дней после госпитализации его выписали для дальнейшего амбулаторного восстановления.

Врачи напомнили, что самолечение и откладывание обращения за медицинской помощью при стойком ухудшении самочувствия могут привести к тяжелым осложнениям. Своевременная диагностика и лечение помогают избежать необратимых последствий для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.