Врачи Пушкинской больницы госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии после длительного бесконтрольного применения гормональной мази. У пациента выявили глубокое грибковое поражение кожи с гнойными абсцессами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители заметили у ребенка покраснение и сыпь и без консультации врача выбрали гормональную мазь. Сначала высыпания побледнели, но при длительном применении средства на коже появились крупные болезненные уплотнения — инфильтраты, а затем гнойные абсцессы.

В больнице диагностировали инфильтративно-нагноительную форму трихофитии — глубокое грибковое поражение кожи, подкожной клетчатки и волосяных фолликулов с выраженным гнойным воспалением. Гормональные мази подавляют местный иммунитет и снимают красноту и зуд, но при грибковой инфекции могут способствовать ее распространению в глубокие слои кожи.

«Глубокие инфильтраты при такой форме трихофитии почти всегда оставляют после себя грубые рубцы. А если очаги были на волосистой части головы — мы сталкиваемся с необратимым облысением в этих зонах», — пояснила врач-дерматовенеролог Амина Бакриева.

Ребенок находится под наблюдением дерматовенерологов и получает системную противогрибковую терапию. Врачи напомнили, что гормональные мази — рецептурные препараты, которые применяют только по назначению врача при определенных показаниях.

Медики рекомендовали не заменять консультацию советами из интернета. Если сыпь сохраняется более 24 часов или появляются пузырьки, шелушение, зуд, необходимо обратиться к дерматологу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.