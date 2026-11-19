Семьи участников специальной военной операции 18 ноября встретились в храме Казанской иконы Божией Матери в Павлово-Посадском округе. Мероприятие стало частью Всероссийской акции «4 года КСВО» (400 добрых дел), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию приурочили ко дню рождения комитета семей воинов Отечества. Вместе с благочинным Павлово-Посадского округа священником Александром Анохиным участники помолились о здравии военнослужащих, почтили память погибших защитников Отечества и посетили мастер-класс по выпеканию просфор — особого богослужебного хлеба.

Почетными гостями стали руководитель комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Анатольевна Мигунова и руководитель местного отделения комитета Павлово-Посадского городского округа, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Марина Николаевна Каленкова.

На встрече обсудили проект «Святое кольцо Павлово-Посадского благочиния», который впервые в Московской области реализуется в округе. Он знакомит ветеранов и семьи участников СВО с православными святынями, историей и традициями родного края, а также дает возможность пообщаться со священнослужителями.

Участники задали вопросы священнику и поставили свечи. Инициатива получила высокую оценку. В ближайшее время проект планируют распространить на другие города Подмосковья. Для участников также намечены новые встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.