Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» пройдет в Химках 24–26 ноября. Участники познакомятся с экзаменационной процедурой и узнают, как помочь выпускникам справиться с волнением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители смогут пройти все этапы экзаменационной процедуры и написать тренировочные работы в условиях, максимально приближенных к реальным. Организаторы ответят на вопросы об итоговой аттестации и дадут практические рекомендации. Цель акции — помочь семьям подготовиться к экзаменам без лишнего стресса.

«Поддержка родителей — важная составляющая успешной подготовки школьников к государственной итоговой аттестации. Мы стремимся создать все условия, чтобы выпускники чувствовали уверенность в своих силах, а их семьи понимали, как устроен экзаменационный процесс», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

24 ноября в 18:00 во всех школах Химок пройдет пробный ОГЭ по математике и русскому языку.

25 ноября в 18:00 родителей приглашают на пробный ЕГЭ по базовой математике и истории в МБОУ «Лицей № 12» по адресу: ул. Лавочкина, д. 12. 26 ноября в 18:00 тренировочные экзамены по этим же предметам проведут во всех школах Химок.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация по ссылке. Деловой стиль одежды приветствуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.