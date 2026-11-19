Президент России Владимир Путин предложил на встрече с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность, сообщает газета «Известия» .

Путин поблагодарил председателя КНР за организацию трехсторонней встречи.

По словам Путина, у России, США и Китая много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, в том числе на Украине.

«Нам троим есть что обсудить, и мы уже многое обсудили», — заявил в свою очередь Трамп.

Он добавил, что участники встречи делают историю, и отметил, что у него состоялся содержательный разговор об Украине с российским лидером.

«Сегодня проходит первая в истории трехсторонняя встреча между нашими странами. Для меня большая честь быть здесь с Владимиром (Путиным – ред.). Это большая честь, господин президент. Какую колоссальную работу вы проделали!» — заключил Трамп.

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