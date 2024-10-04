Воробьев: форум ОЭЗ важен для обсуждения вопросов в экономике

«Я бы хотел поблагодарить всех руководителей особых экономических зон, делегации, которые к нам приехали. Я очень надеюсь, что каждое такое собрание пользу несет. <…> Здесь ключевое, первое, обсудить проблемы, которые власть должна решить, которые должны решится на законодательном уровне и я благодарен комитету, депутатам, сенаторам, которые здесь присутствуют. И, конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки. Дубну мы уже 3 раза расширяли. Это всегда очень приятно, потому что и новые компании приходят, и те, кто первые проект реализовал, дальше расширяются», – сказал Воробьев.

Он заключил, что все это значит, что партнерство несет конкретный результат.