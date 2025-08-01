Воробьев: 5 индустриальных парков находятся в высокой стадии строительства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сегодняшний день в Подмосковье в высокой стадии строительства находятся 5 государственных индустриальных парков (ГИП). В ближайшее время стартует возведение еще трех, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым заложили первый камень в основание ГИП «Ключ» в Дмитровском округе и дали команду о начале строительства индустриальных парков в Раменском и Жуковском.

«Сегодня — важное событие, мы закладываем первый камень. Но вместе с тем работа над строительством и запуском индустриальных парков идет полным ходом. Задача — уже в октябре на этом месте иметь готовую производственную площадку, на которой будут работать самые передовые компании», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в настоящее время 5 подмосковных государственных индустриальных парков находятся в высокой стадии строительства. На подходе — закладка первого камня в основание еще 3 ГИП. Все они имеют площадь не менее 100 га и одинаковый стандарт. Перед подмосковным правительством стоит задача построить парк, предлагающий резиденту прийти «на все готовое» и начать производство.

По словам главы региона, на сегодняшний день ГИП «Ключ» на 95% заполнен резидентами, в то время как первый подмосковный индустриальный парк «Титан» в Ленинском округе полностью забронирован.

Андрей Воробьев поблагодарил российское правительство, которое реализует в Подмосковье программы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным и Фондом развития промышленности.

В новых государственных индустриальных парках будут размещены компании по производству компонентов для авиастроительной и других отраслей машиностроения. Также планируется запуск производства промышленных роботов, изделий из композитных материалов, технических средств реабилитации из инновационных материалов и углепластиков.

Кроме того, на этих территориях будут сформированы кластеры, специализирующиеся на производстве станков и продукции пищевой промышленности. Общий объем инвестиций в создание 3 государственных индустриальных парков составит более 150 млрд рублей. В результате реализации проектов будет создано более 25 тыс. новых рабочих мест.

«Помимо наших инструментов поддержки, которые востребованы Московской областью, регион идет вперед, строит сам и выдвигает новые предложения. Хочу сказать за такую позицию Андрею Юрьевичу спасибо», — отметил Антон Алиханов.

Министр добавил, что по поручению главы государства до 2030 года в стране должны появиться 100 новых индустриальных парков. На сегодняшний день на территории Подмосковья действует более 70 индустриальных парков, что делает регион лидером по данному показателю в России.

ГИП «Ключ»

В Дмитровском городском округе появится индустриальный парк «Ключ» площадью 119 га. Ожидается, что объем инвестиций от резидентов составит 50 млрд рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 6 тыс.

Среди ключевых резидентов — компании «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Подмосковье заключило соглашение о создании совместного предприятия этих компаний. В регионе будет организовано производство оборудования для импортозамещения, включая гидравлические моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелой техники, такой как экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, трубоукладчики и беспилотные коммунальные машины.

В числе других резидентов ГИП в Дмитровском округе — компании «Холдинг строительный Альянс» (лайт индастриал), «СовкомИндастриал» (лайт индастриал для МСП), «Камета» (медные добавки для производства сплавов), «Промстрой-Н» (системы водоотведения), «Шатц Электрик» (электроавтоматы), «ВЭЛКО-2000» (фасадные конструкции). Кроме того, две турецкие компании — «ТболкРус» и «Алюкон» — рассматривают возможность здесь запуска производства инновационного электрооборудования и фасадных панелей соответственно.

Площадка в ГИП «Ключ» заполнена резидентами уже на 95%. Запуск первой очереди намечен на октябрь текущего года.

ГИП «Импульс»

В Раменском городском округе будет построен государственный индустриальный парк «Импульс». Его площадь составит 177 га. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 45 млрд рублей, что позволит создать 7,5 тыс. новых рабочих мест.

Среди потенциальных резидентов парка — компании «АКРУС» (производство термокраски), «Технология» (производство гелия), «ТБХ» (бытовая химия), «Евромол» (сухие молочные смеси), «Стейк Сити» (мясные полуфабрикаты), «МДМ Технологии» (Республика Сербия, вентиляционные системы), «Вертекс Групп» (бетонный завод), «Альянс Групп» (производство легких металлоконструкций).

На данный момент уровень загрузки территории ГИП в Раменском составляет 86%. Запуск первой очереди планируется осуществить в октябре текущего года.

ГИП в Жуковском

В Жуковском появится индустриальный парк площадью 191 га. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 60 млрд рублей. Планируется создать около 12 тыс. новых рабочих мест.

На данный момент площадка полностью заполнена резидентами. Так, в индустриальном парке начнет работу крупный производитель станков с числовым программным управлением из Пензы — компания «СтанкоМашСтрой». Они запустят большой производственный комплекс и привлекут производства своих поставщиков комплектующих.

Компания «Авиамеханика» займется производством клепальных автоматов для авиастроения. Это единственный разработчик и производитель на российском рынке, который имеет критическое значение для авиационной промышленности страны.

Еще один интересный проект в Жуковском реализует компания «Дом на воде». Они будут производить хаусботы — самоходные дома на воде с автономными системами жизнеобеспечения.

Среди других участников ГИП в Жуковском — компании «АР-БИ-ЭН-ЭЙ» (пищевой кластер), «ТАМАКИ» (Лайт индастриал), «Холдинг строительный Альянс» (Лайт индастриал), завод «СтанкоМашСтрой» (станки с ЧПУ), «Шпиндель Лаб» (металлообработка), «ЦНТУ „Авиамеханика“ (клепальные автоматы для авиастроения), „Технопортал“ (металлообработка), „Техномеханика“ (роботизированные станки), „НИК“ (БПЛА); „НПП „Альфа“ (авиакомпоненты), „ПФ „Хаммер“ (сантехнические люки, противопожарные двери). Ввод в эксплуатацию первой очереди парка запланирован на декабрь текущего года.

Продукция производителей робототехники

После церемонии запуска Андрей Воробьев и Антон Алиханов провели встречу с руководителями компаний, которые уже локализуются или планируют это сделать в Подмосковье. Также они ознакомились с продукцией производителей робототехники.

Среди них была компания «Комитас», которая специализируется на продукции для складских комплексов. В этом году она планирует роботизировать первый склад розничной сети «Магнит» в Подмосковье. Соответствующее соглашение было подписано в июне на ПМЭФ.

Среди других производителей робототехники были компании «Семаргл» (роботы для логистики и цифровые системы), «СМТ» (промышленные роботы CRP) и «АтомИнтелМаш» (дистанционные робототехнические комплексы). В ближайшее время в ГИП «Титан» компании «СМТ» и «Семаргл» начнут строить 2 завода, на которых будут производить сварочных роботов, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации производств. У «Комитас» появится еще одна площадка — в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Согласно оценке Минпромторга, в прошлом году Московская область заняла первое место по уровню роботизации в стране. По словам Андрея Воробьева, в этом году в регионе будет запущена отраслевая программа поддержки производителей роботов.

В рамках программы производители могут получить различные меры поддержки, включая субсидию на капитальные вложения (возмещение до 20% от стоимости строительства), льготную аренду по ставке 1 рубль за «квадрат» в год в ГИП или субсидию в размере 50% на аренду в частных индустриальных парках, а также инвестиционный налоговый вычет и льготу по налогу на имущество.

«Более четверти валового регионального продукта Подмосковья — торговля. А значит важна технологичная работа логистических комплексов, распределительных центров. Сегодня и „Перекресток“, и „Магнит“, и „Озон“, и „Вайлдберриз“, и все, кто занимаются логистическим бизнесом, большое внимание уделяют роботизации и автоматизации. И мы хотим создать свои дополнительные преимущества для тех, кто делает софт и железо — пишет программы и строит роботы», — отметил губернатор.