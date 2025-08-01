Андрей Воробьев: дали старт строительству 3 индустриальных парков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов дали старт строительству сразу трех государственных индустриальных парков в регионе. Об этом сообщил глава Подмосковья.

Он отметил, что в области постоят индустриальный парк «Ключ» в Дмитровском округе, «Импульс» в Раменском округе и ГИП в Жуковском. Они в общей сложности займут площадь свыше 487 га и дадут около 25,5 тыс. рабочих мест.

«Это именно те структурные изменения, о которых говорил президент (России Владимир Путин – ред.) на ПМЭФ: рост занятости в высокотехнологичных отраслях, где формируется конечный продукт», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в Дмитрове якорные резиденты индустриального парка — предприятия «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». Они создадут производство гидравлики и тяжелой техники. В Жуковском появится комплекс по выпуску станков с ЧПУ и оборудования для авиапромышленности, и еще новое направление — производство автономных домов на воде.

Глава региона добавил, что в Раменском на площадке «Импульса» будут производить полуфабрикаты, бытовую химию и вентиляционные системы.