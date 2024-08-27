Водочный олигарх Юрий Шефлер* лишился бизнеса в России

Судебные приставы обратили в доход государства компанию Stolichnaya, которая принадлежала водочному «королю» Юрию Шефлеру*. Бизнесмен лишился бизнеса в России, сообщает Life.ru .

Деятельность предпринимателя была признана экстремистской, так как Шефлер* и его предприятия после начала СВО дискредитировали власти РФ и поддерживали ВСУ. Среди изъятых компаний бизнесмена АО «Амбер Талвис»*, которая является крупнейшим производителем алкогольной продукции в стране.

Шефлер* уехал из России в 2002 году. Forbes оценивает состояние водочного олигарха в 1,6 млрд долларов. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака.

Ранее стало известно, что активы на общую сумму в 41 млрд рублей и 79 объектов имущества экс-депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука обратили в доход государства. С 2021 года бывший парламентарий скрывается в ОАЭ.

* Признаны запрещенным в РФ экстремистским объединением.