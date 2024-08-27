Миллиардные активы экс-депутата ГД Сопчука обращены в доход государства

Активы на общую сумму в 41 млрд рублей и 79 объектов имущества экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука обратили в доход государства, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что это произошло на основании материалов, представленных ФСБ РФ, по иску Генпрокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы.

В 2006 году Сопчук основал золотодобывающую компанию «Терней Золото» в Приморском крае. Затем он вывел в частную собственность ряд объектов пунктов пропуска на границе РФ. В правоохранительных органах отметили, что это было сделано ради материальной выгоды.

В отношении Сопчука было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств и незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Чтобы избежать уголовной ответственности, бывший парламентарий в 2021 скрылся в ОАЭ. Его объявили в международный розыск.