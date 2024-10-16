Во Всемирном банке назвали способ побороть нищету

Человечество одновременно борется с изменениями климата, нищетой, неравенством между людьми. Все это происходит на фоне геополитической нестабильности, из-за которой и увеличиваются цены на товары, написано в ежегодном докладе Всемирного банка о борьбе с бедностью в 2024 году, сообщает « Коммерсант ».

На фоне вышеназванных проблем всем странам мира нужно научиться искать компромисс в отношениях друг с другом. Должны быть правильно выстроены приоритеты. Только в этом случае удастся достигнуть прогресса в развитии.

Компромиссы, о которых идет речь, предусматривают концентрацию финансирования климатической устойчивости в самых бедных государствах Африки. Эти шаги позволят в будущем добиться высокого экономического роста всего мира. Доходы увеличатся у половины человечества.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что Россия находится в списке государств, население которых обладает высоким уровнем дохода. В такой список страну включил даже Всемирный банк.