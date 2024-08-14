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Силуанов заявил, что Россия находится в списке стран с высоким уровнем дохода

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что России находится в списке стран, население которых имеет высокий уровень дохода. С таким заявлением глава Минфина выступил 14 августа, сообщает «Царьград» .

В аналогичный список Всемирный банк включил Россию еще в июле 2024 года. В перечень государств с высоким уровнем доходов граждан также попали Болгария и Палау.

В указанный перечень вносят страны, где уровень валового национального продукта (ВНП) на душу населения достигает минимум 14 005 долларов. В РФ он измеряется в 14,25 тыс. долларов.

Ранее россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии. По данным директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елены Артемьевой, наиболее высокие средние зарплаты работодатели предлагают слесарям, комплектовщикам и электромонтажникам.