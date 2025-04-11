Внешний долг России вырос на 22,1 млрд долларов
Внешний долг России увеличился на 7,6% и превысил 312 млрд долларов
Внешний долг России составил 312,4 млрд долларов по состоянию на 1 апреля. Он увеличился на 7,6% (22,1 млрд долларов) по сравнению с началом 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.
«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — заявили в Банке России.
1 января 2025 года российский внешний долг составлял 290,3 млрд долларов.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляцию в России удалось замедлить благодаря повышению ключевой ставки до 21%. По ее словам, если бы ставку не повысили до нынешнего уровня, то бизнес и граждане «на порядок сильнее» прочувствовали бы рост цен на товары и услуги.