Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. На субботу, 19 апреля, Центробанк России устанавливал курс доллара на уровне 81,1371 рубля.

По данным Банка России на 19 апреля, евро торговалось по 92,2232 рубля, китайский юань — по 11,0889 рубля.

Ранее зампред правления СДМ-Банка Эдуард Лушин рассказал РИАМО, что нынешний курс рубля основывается на экстремально высоких процентных ставках по текущим и депозитным счетам. Он также озвучивал факторы, которые могут ослабить российскую нацвалюту в 2025 году.

Тем временем россиянам назвали лучшие способы сбережения средств.