Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для тех, кто ей занимается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Участниками встречи стали специалисты, получившие сертификат на приобретение жилья по региональной программе «Социальная ипотека». Многие приехали в Подмосковье из других субъектов РФ, например, Мурманска, Ставрополя, Твери, Екатеринбурга, Брянска, Свердловской области, Удмуртии, а еще Казахстана.

Среди того, чем занимаются молодые специалисты в ОИЯИ, — мегасайнс-проект NICA. Это уникальный отечественный коллайдер, на котором проводят исследования в области физики высоких энергий, медицины и пучковой терапии, радиобиологии, электроники, исследований для программ «Роскосмоса», создания новых безопасных источников энергии и криогенной техники и т.д.

Губернатор отметил, что директор института Григорий Трубников всегда акцентирует внимание на молодых специалистах, когда рассказывает о своей команде.

«Для их привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что здесь собрались ученые со всей страны.

«Мы очень надеемся, что этот уникальный проект, который поддержал президент, со всеми его научными замыслами и практическим результатом, будет реализован, в том числе с вашим участием, и, конечно, при нашей помощи», — добавил глава региона.

Сертификаты на жилье по госпрограмме

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В течение 10 лет свыше 400 молодых ученых и специалистов получили сертификаты на жилье по госпрограмме Подмосковья «Социальная ипотека». Из них 89 – из Дубны (шестеро – в этом году).

«Я приехала первый раз в институт в 2017 году на преддипломную практику. Мне здесь очень понравилось, так что после окончания университета в Екатеринбурге в 2019 году вместе с супругом перебрались в Подмосковье. Уже в 2022 году получили социальную ипотеку для молодых ученых и приобрели квартиру в Дубне», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Мария Петрова.

Она назвала реализуемую программу огромной поддержкой, потому что свое жилье дает уверенность в завтрашнем дне. А принимаемые меры выступают гарантией того, что молодые сотрудники будут оставаться в регионе и ходить на любимую работу.

Губернаторские премии и гранты

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Еще одной мерой поддержки ученых и специалистов выступает премия губернатора за выдающиеся результаты в приоритетных для Подмосковья направлениях развития науки, технологий и техники. Ее размер составляет 700 тыс. рублей, вручается она каждый год. С 2012 года было выдано 190 премий, 21 удостоились молодые ученые и авторские коллективы Дубны.

Трубников отметил, что все житейские вопросы удается эффективно решать вместе с командой главы региона.

«В частности, в области действует замечательная программа социальной ипотеки для молодых ученых. Из 400 сертификатов, которые были выданы, около 80, то есть 1/5 - это сотрудники нашего института. Ребята в основном из других регионов, а кто-то даже из других стран. Они получают гражданство, приезжают работать в институт, занимаются наукой. Здесь у них появляются семьи, рождаются дети. Поэтому мы очень благодарны за разные инструменты поддержки - это гранты, премии губернатора и т. д. Мы активно участвуем, и надо сказать, часто побеждаем», – сказал Трубников.

Еще в Подмосковье предусмотрены гранты на 10 млн рублей, которые выдают для развития научных и инновационных проектов. Более чем за 10 поддержали 109 таких проектов. Из них 24 гранта на 181 млн рублей получили организации Дубны.

Также каждый год присуждается премия губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов в приоритетных для региона направлениях. За 5 лет ее получили 50 организаций, а объем коммерциализованной продукции составил 37,8 млрд рублей. Из них 7 организаций – из Дубны с объемом коммерциализованной продукции в 3 млрд рублей.

Улучшение условий жизни в наукограде

Всего в ОИЯИ трудоустроены около 5,1 тыс. человек. Участники встречи высказали слова благодарности Воробьеву за поддержку регионом ученых и создание для них комфортных условий труда и жизни в Дубне.

«Нам очень важно реализовать программы, которые являются фундаментальными - это очистные, все, что связано с теплоснабжением, то, что мы начнем делать с дамбой (планируем построить новую дугу), которая позволит нам развивать левый берег Дубны. Это даст новое, заметное развитие всему городу», – заявил Воробьев.

Так, 2 котельных Дубны в этом году ждет реконструкция - там заменят котлы. Объекты расположены на улицах Тверской и Промышленной. Кроме того, по госпрограмме будут заменены 8 участков теплосети длиной 2,5 км. Работы пройдут на улицах 9 Мая, Вокзальная, Вернова, Промышленная, Попова, Энтузиастов, проспекте Боголюбова и т. д. Условия улучшатся для почти 30 тыс. местных жителей.

В Левобережном районе проведут реконструкцию очистных сооружений. Их возвели в 1975 году, на данный момент они устарели и работают на пределе. На 1 этапе работ появится современный высокотехнологичный комплекс мощностью 26 тыс. кубометров в сутки. Там внедрят самые передовые решения по очистке и обеззараживанию сточных вод с автоматизацией. Конец работ запланирован на лето 2028 года. 2 этап – увеличение мощности очистных сооружений до 36 тыс. кубометров в сутки благодаря размещению дополнительного техоборудования в построенных зданиях. На 3 этапе производительность вырастет до 50 тыс. кубометров в сутки за счет возведения новых объектов на месте демонтированных устаревших и выведенных из эксплуатации. Мощность очистных возрастет более чем в 1,5 раза. Они будут обслуживать 74 тыс. человек и дадут возможность дальше развивать ОЭЗ «Дубна», предприятия ВПК, строить жилье.

Возведение комфортного современного жилья является еще одним приоритетом для реализации в Дубне. Это важно и для работающих в наукограде ученых, и для тех, кто проживает в аварийном жилье. В госпрограмм по расселению такого жилья вошли 5 многоквартирных домов, расположенных в Дачном переулке и на Заречной улице. Так, 10 человек уже получили новые квартиры, еще 133 ждут своей очереди. А по проекту КРТ вместо 8 бараков на Тверской и Октябрьской улицах построят 7 комфортных МКД, куда до конца 2028 года переселят 60 семей.

Кроме того, биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» приобрела для своих сотрудников 50 квартир в новостройках. Обеспечение жильем есть и в других компаниях, являющихся резидентами ОЭЗ «Дубна», – «Промтех», «Кронштадт», а еще в ГосМКБ «Радуга».