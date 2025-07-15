Десантник приехал в отпуск и погиб от укуса осы. Он воевал на СВО с 2022 года
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Участник СВО и многодетный отец Сергей А. приехал в отпуск с линии фронта и погиб в селе Солдатская Ташла Ульяновской области. Жизнь десантника оборвалась из-за укуса осы — у мужчины началась сильнейшая аллергическая реакция и анафилактический шок, узнало Инфо24.
По информации издания, армеец служил в 104-й воздушно-десантной дивизии и воевал на СВО с 2022 года. Недавно, 9 июля, Сергей приехал в отпуск в родной Ульяновск, где его ждали жена и трое детей. На следующий день военный поехал в село Солдатская Ташла, чтобы привести в порядок пустующий родительский дом.
По приезде Сергея укусила оса. Мужчине стало плохо, на место происшествия вызвали медиков, но они не смогли спасти армейца. В результате укуса насекомого военнослужащий скончался.
Односельчане говорят, что Сергей был приветливым, отзывчивым и волевым мужчиной.
«Он всегда приходил на помощь, если попросишь. Ни в чем не отказывал: то огород перекопать, то скотину загнать. Всегда здоровался, улыбался», — рассказала жительница Солдатской Ташлы Светлана.
Женщина добавила, что Сергей рано стал сиротой, «но это его не сломило».