Курс рубля базируется на экстремально высоких процентных ставках по счетам

Сегодняшний курс рубля основывается на экстремально высоких процентных ставках по текущим и депозитным счетам. В перспективе увеличение спроса на валюту, а значит, и некоторое ослабление рубля возможно из-за ряда факторов, сообщил РИАМО зампред правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

«Курс рубля фактически базируется на экстремально высоких процентных ставках. Это касается как доступных на биржах замещающих облигаций с коротким сроком погашения (номинал — доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, юани, а выплаты – рублями по курсу ЦБ РФ), так и процентных ставок по текущим (в доступных банках) и депозитным (подразумеваем ставки в юанях) счетам», — прокомментировал эксперт.

Если учитывать сложности с хранением валюты, множество новых комиссий за старые/новые доллары, проблемы с денежными переводами в валюте, сокращение спроса на импорт, то все эти факторы пока говорят о снижении интереса к иностранной валюте до геополитических или экономических сдвигов, считает Лушин.

По его мнению, открытие границ, рост оптимизма и последующий всплеск потребительского спроса, повышенный спрос на внешний туризм, сокращение списка санкционных товаров для бизнеса, возвращение валюты на организованные торги с нормальными расчетами по ВЭД — данные факторы будут способствовать восстановлению спроса на валюту и как следствие некоторому ослаблению рубля.