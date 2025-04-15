Экономист назвал лучшие способы сбережения средств для россиян

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака заявил, что для краткосрочных сбережений россиянам выгоднее держать деньги в рублях, а в перспективе 4–5 лет будет лучше покупать наличные доллары и евро, сообщает Lenta.ru .

По словам эксперта, очень важен срок, на который люди планируют сберегать средства, и когда именно они захотят воспользоваться деньгами. Выбирать стратегию нужно в зависимости от этих решений.

«Если речь идет о краткосрочном периоде, то здесь, конечно, пока рубли. Если речь об интервале, скажем, 4–5 лет, то вероятнее всего — наличные евро или доллары», — заявил Кульбака.

Эксперт спрогнозировал волатильность курсов доллара и евро, связанную с неопределенностью политики президента США Дональда Трампа. По его словам, прогнозировать динамику валют сейчас крайне сложно.

Кульбака также не рекомендовал вкладывать средства в недвижимость из-за низкой ликвидности. Инвестиции в акции и ценные бумаги он назвал рискованными для неспециалистов, поскольку новички могут быстро потерять деньги.

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