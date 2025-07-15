Сочи стал самым популярным курортом Краснодарского края в июле

сегодня в 17:42

Губернатор Кондратьев сообщил о лидерстве Сочи по бронированию туров в 2025 году

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что Сочи занял первое место среди курортов Краснодарского края по количеству бронирований туров на июль, сообщает Life.ru .

Сочи остается главным туристическим направлением Краснодарского края. В июле на этот курорт приходится 59% всех бронирований туров по региону.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что Геленджик занимает второе место с 19% бронирований, а Анапа — третье с 13%. Он отметил, что высокая загрузка популярных курортов подтверждает стабильный интерес к отдыху на юге России.

По словам главы региона, спрос на поездки сохраняется, несмотря на погодные и инфраструктурные сложности, с которыми начался сезон.