Власти увеличили взнос для сделок по продаже иностранцами бизнеса в России

Власти усложнили сделки по уходу зарубежного бизнеса из России. Для иностранцев увеличился добровольный взнос, который необходимо будет заплатить в бюджет, сообщает РБК .

При сделках по продаже российского бизнеса предусматривается добровольный взнос, который необходимо заплатить иностранцу. Раньше он оставлял 15% от рыночной стоимости актива. Власти увеличили этот показатель до 35%.

В течение первого месяцы с даты заключения сделки в бюджет должны будут поступить 25%. Еще 5% — в течение года, оставшиеся 5% — в течение двух лет.

Сделки дороже 50 млрд рублей должны будут совершаться только с одобрения президента РФ Владимира Путина.

Также власти изменили размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при подобных сделках. Теперь скидка должна составлять минимум 60%. Таким образом, сам актив можно будет продать только за 40% от оценки.

Ранее стало известно, что взносы в бюджет с подобных сделок с иностранцами достигли почти 140 млрд рублей в РФ в текущем году. Показатели превысили план в 66 раз.