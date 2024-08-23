Взносы в бюджет со сделок с иностранцами достигли почти 140 млрд руб в РФ

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом превысили план в 66 раз и составили порядка 140 млрд рублей с начала 2024 года, сообщает РБК .

Показатели также опередили поступления в размере 116,5 млрд рублей по этой статье за весь прошлый год. По состоянию на 21 августа 2024 года взносы в бюджет со сделок с иностранцами составили 139,34 млрд рублей.

Прогнозировалось, что в этом году доходы от таких сделок составят только 2,1 млрд рублей.

Такая строка в бюджете появилась в 2022 году. Она пополняется от сделок по выходу резидентов из недружественных стран из российского бизнеса. Иностранцы в таком случае должны выплатить «налог на выход».

Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Одобрением продажи иностранцами российских активов занимается специальная подкомиссия. Ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов.