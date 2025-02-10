Власти России обсуждают соцвыплаты цифровыми рублями

В России могут начать использовать цифровой рубль для выплат социальных пособий. Такой вариант обсуждают Минфин, ЦБ и Федеральное казначейство, сообщает RG.RU .

Банк России считает цифровой рубль удобным средством платежа. Также переводы в цифровых рублях будут выгодны бизнесу, так как обойдутся дешевле, чем услуги обычных кредитных организаций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что одно из преимуществ данной валюты заключается в ее отслеживаемости. Он добавил, что цифровой рубль как «хороший, надежный инструмент» будет развиваться.

Еще министр сказал, что в будущем у данной валюты появится больше функций. Так, с 25 августа ЦБ и Федеральное казначейство хотят провести эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат соцпособий и расходов на капитальное строительство. Кроме того, ведутся другие эксперименты с данной валютой.

Эксперты уточнили, что за движением цифрового рубля можно будет легко следить. Благодаря этой функции нельзя будет, например, потратить маткапитал или другие социальные выплаты нецелевым образом.

Ранее россиянам объяснили, что такое цифровой рубль. По словам эксперта, это всего лишь электронная форма национальной валюты России.