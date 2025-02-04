Не криптовалюта: россиянам объяснили, что такое цифровой рубль

В январе в соцсетях появилась информация о цифровых рублях, что вызвало беспокойство у многих россиян. Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов объяснил, что из себя будет представлять цифровой рубль и в чем его отличие от обычного, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, цифровой рубль — это всего лишь электронная форма национальной валюты России, которую разрабатывает Центробанк.

«Это не криптовалюта, а именно цифровое представление фиатной валюты, что означает, что он будет иметь ту же ценность, что и наличные и безналичные рубли», — пояснил Мельцов.

Эксперт отметил, что вклады россиян не будут автоматически переводиться в цифровой рубль — он будет лишь дополнительным инструментом наряду с наличными и безналичными рублями.

Предполагается, что цифровой рубль можно будет конвертировать в наличные, но точный механизм обналичивания пока неизвестен. При этом комиссии за операции могут варьироваться, но в разумных пределах, считает специалист.

Мельцов предположил, что страхование цифрового рубля, скорее всего, будет таким же, как у традиционного, поскольку он обеспечивается ЦБ.

Ранее в Госдуме назвали фейком информацию о том, что пенсии россиянам якобы будут выплачивать цифровыми рублями.