В Госдуме рассказали о переводе пенсий в цифровые рубли

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что пенсии якобы будут выплачивать цифровыми рублями, — фейк. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального совета Банка России Сергей Гаврилов.

В первую очередь важно знать, что проект цифрового рубля еще не запущен. Пока что он проверяется, отметил депутат.

Также важно помнить, что во главе пенсионной системы России лежит важный принцип. Получение выплат должно быть доступным для всех категорий граждан. Поэтому получатели имеют право выбрать, как получать средства, — с помощью наличных средств, банковского счета, по почте и так далее.

«Перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее юрист Ноженко пояснила, кто из российских пенсионеров сможет рассчитывать на получение дополнительных выплат.