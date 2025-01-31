Юрист пояснила, кто из пенсионеров сможет рассчитывать на получение допвыплат

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты. О том, кого затронет индексация, рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко, сообщает Life.ru .

Она отметила, что с 1 января пенсии проиндексировали на 7,3%. Но уровень инфляции в 2024 году составил 9,5%, а значит, что на столько же решили поднять и эти выплаты. Дополнительные средства переведут уже в феврале 2025 года.

«Индексация касается получателей страховых, социальных пенсий. Увеличение также коснется военных пенсионеров. С этого года пенсии индексируются всем получателям страховой пенсии, в том числе работающим», — подчеркнула Ноженко.

Ранее председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал, что из-за демографических причин пожилые россияне в будущем могут ощутить снижение пенсий.