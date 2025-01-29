Россиян предупредили о сокращении пенсий в полтора раза

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что из-за демографических причин пожилые россияне в будущем могут ощутить снижение пенсий, сообщает «Абзац» .

Он подчеркнул, что сегодня продолжает уменьшаться количество людей, которые работают и вносят свой вклад в экономику страны. Именно из их пенсионных взносов сегодня выплачиваются пенсии пожилым людям. Если тенденция к сокращению населения сохранится, в России могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий.

«Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в 1,5 раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня», — спрогнозировал Крупнов.

По словам эксперта, это обусловлено уменьшением количества работающих граждан и увеличением числа пожилых людей. Пенсии будут снижаться, если в Соцфонд будет поступать меньше взносов. Также пенсии будут меньше индексироваться, если не предпринимать меры в области демографии.

Крупнов добавил, что в 2040-х российскую пенсионную систему ждет демографический кризис, а к 2050–2060-м — экономический. Необходимо предпринимать решительные меры по изменению демографической ситуации и перестройке экономической модели страны.

Ранее эксперт заявил о провале накопительной пенсионной системы в России. Он отметил, что в 2025 году россияне получат возможность забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей.