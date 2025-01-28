Накопительная пенсионная система не сработала: россияне забирают отчисления

Директор института нового общества Василий Колташов заявил о провале накопительной пенсионной системы в России. Он отметил, что в 2025 году граждане получат возможность разово забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей, сообщает АБН24 .

По его словам, изначальная идея системы, предполагавшая инвестирование пенсионных средств для получения стабильного дохода и дополнения к солидарной системе, не оправдала себя. Вложения в ценные бумаги оказались малоэффективными из-за нестабильности рынков и низкой доходности.

Причиной для возврата накоплений, как пояснил эксперт, стало то, что система не смогла обеспечить гражданам достойный уровень дохода. Пенсионеры поняли, что самостоятельное накопление через недвижимость, бизнес или другие инструменты, часто оказывается более эффективным, чем участие в государственной программе.

Колташов также отметил, что солидарная система, основанная на социальном страховании, сохраняет свою надежность. Ситуация усугубилась из-за изменений на рынке труда, где растет число самозанятых и работающих по гражданско-правовым договорам, что уменьшает поступления в пенсионные фонды и усиливает нагрузку на государство.

Возможность забрать накопления, по мнению эксперта, является признанием провала системы и предлагает гражданам самостоятельно распоряжаться своими средствами, однако накопленные суммы невелики.

«Для многих это станет лишь напоминанием о не сбывшихся ожиданиях, подкрепленных яркими буклетами и обещаниями „золотых гор“», — добавил эксперт.

Колташов уверен, что в будущем государству необходимо реформировать пенсионную систему для обеспечения более высокого уровня выплат, но на данный момент граждане остались один на один с проблемой финансовой стабильности в старости. Возврат накоплений — это шанс получить обратно то, что не принесло ожидаемого дохода, но проблема достойных пенсий остается нерешенной и требует серьезных изменений.