Власти РФ приватизировали активы крупнейшей логистической компании страны

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia, которая является крупнейшим владельцем складской недвижимости в стране, сообщает «Коммерсант» .

В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу, что около 2 млн кв. м складских комплексов, имеющих важное значение для экономики России, неправомерно контролировались иностранными юрлицами. Речь идет о 17 компаниях, являющихся частью ГК Raven Russia, которые управляют 16 транспортными узлами.

По данным Генпрокуратуры, гонконгская компания Raven Property Group Limited скупила российские организации, которые владели транспортными терминалами. При этом компания не соблюдала требования законодательства РФ, касающиеся иностранных инвестиций в стратегические объекты, которые требуют предварительного уведомления и одобрения со стороны правительства.

В результате этих действий компания стала собственником объектов, расположенных в непосредственной близости от МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, МЖД и морского порта Петербурга.

Ранее подмосковный суд, руководствуясь заявлением Генпрокуратуры РФ, наложил арест на все имущество ГК «Домодедово», включая акции и доли в юрлицах, принадлежащих владельцам аэропорта Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.